Galerii: EV100 raamatusarjas esitleti Anu Ojavee ja Piret Pupparti teost «Eesti moe 100 aastat»

Teose autorite Anu Ojavee ja Piret Pupparti sõnul on moeraamatu koostamine olnud nende mõlema jaoks silmaringi avardav kogemus. «Eesti moest on seni avaldatud infot lünklikult ja seega polnud võimalik ühelegi varasemale terviktekstile toetuda,» sõnas Anu Ojavee. «Samuti ei olnud nõukogude ajal kombeks rõivaid arhiveerida ega analüüsida, seega olid uurimisvõimalused selle perioodi osas mõnevõrra piiratud,» lisas Piret Puppart. Autorid loodavad, et kolme eriilmelise ajalooperioodi moevaldkondade käsitlus läbi sajandi tekitab lugejas hulgaliselt küsimusi ning ärgitab uusi põlvkondi seni katmata valgeid laike põhjalikumalt edasi uurima.