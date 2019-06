Ilmus Ingar Johnsrudi tunnustatud Beieri triloogia teine krimiromaan

Ühes Oslo haiglas hakkab politseiuurija Fredrik Beier pikkamisi teadvusele tulema. Ta ei mäleta, miks ta haiglasse sattus. Lääne-Oslos ühe villa ees, milles elab jõukas lastetu leskproua, paneb postiljon tähele, et keegi ei võta enam ajalehte ära. Beieri kolleeg Kafa Iqbal läheb asja uurima ja avastab, et leskproua on kadunud. Aga majas lebab surnud mees. Peagi leiab politsei kanalisatsioonist veel ühe surnukeha. Fredrik ja Kafa avastavad tapetute vahel seose ja taipavad, et kurjategijal on põhjust kätte maksta, ent mitte midagi, mille nimel elada.