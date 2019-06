Kolm raamatut, mida George Saunders soovitab suvel lugeda

Brasiilia modernistliku klassiku luigelauluks jäänud romaan jutustab autorile ainuomasel moel loo lihtsast ja vaesest Kirde-Brasiilia tütarlapsest Macabéast, aga ühtlasi on see lugu kõigist lihtsatest ja vaesuses vaevlevatest tütarlastest ning nende jalge alla trambitud süütusest. Erakordse ja intensiivse stiiliga teos esitab küsimuse kirjutamise ja kaastunde võimalikkuse kohta.

Novelli «Naised oma voodites» peategelane Anglea Anson on noor näitleja, kes päevasel ajal töötab haiglas sotsiaaltöötajana. Mõtiskledes naisi ühendavate saatuste üle jõuab Angela järeldusele, et «naised on oma vooditest lahutamatud».

2017. aastal ilmunud Jon McGregori romaan on meil kättesaadav vaid ingliskeelsena. Lugu algab sellest, et ühes Inglise külas läheb kaduma teismeline tüdruk Rebekka Shaw, kes läks sinna oma perega aastavahetust tähistama. Raamat ei ole aga pelgalt põnevik. Autor jutustab külaelust detailse loo 13 peatüki ja aasta kaupa – just sama palju on ka küla ümbritsevaid veehoidlaid.