Rahvusvaheline sümpoosion ja raamatumess toovad esile kirjastamise privileegi ja võimu aspekti

«Kirjastamine ja kogukond. Erialased kontekstid» uurib paneelide, loengute ja performance’ite kaudu kapitali, majandusmudelite ja prekaarse töö küsimusi kunsti ning disaini kirjastamises. Samuti käsitleb sündmus poliitilist kirjastamist, tegeledes teemadega nagu identiteet, dekoloniseerimine ja kväärsus. Sümpoosioni ja raamatumessi eesmärgiks on tuua esile privileegi ja võimu aspekt millegi avalikustamise juures, kutsudes kokku nii kohalikud kui ka rahvusvahelised kirjastajad, raamatupoed ja kultuuritöötajad.

Messile ja sümpoosionile on oodatud nii erialainimesed kui ka laiem publik, keda huvitab graafiline disain üldisemalt, väikekirjastuste hoolikalt kureeritud valikud, käsitletavad teemad ja kaasaegne kunstikirjastamine.

«Kirjastamine ja kogukond: erialased kontekstid» kuraatorid on Sandra Nuut (EE) ja Kristina Ketola Bore (NO).

FOTO: Anu Vahtra

Reede, 7. juuni

17.00–21.00

Sümpoosioni ja raamatumessi avamine. Oma raamatutega on kohal kõik osalevad kirjastused, toimub näitusega «Väljaandja Lugemik. Trükised aastatest 2010–2019» kaasneva raamatu esitlus ning õhtu jooksul asutvad performance’itega üles graafiline disainer ja kunstnik Tatjana Stürmer (DE), kirjastus ;paranoia (EE) ning vabakutseline kuraator ja kunstitöötaja Margit Säde (EE/CH).

Laupäev, 8. juuni

10.00–20.00

Kureeritud programm paneele, loenguid, presentatsioone ja raamatuesitlusi:

10.00 Paneel: «Kirjastamine ja iseseisvad raamatupoed». Moderaator: Benjamin Thorel (After 8 Books). Panelistid: Andrea Cudolo ja Giacomo Covacich(Bruno) ja Indrek Sirkel ja Anu Vahtra (Lugemik)

11.30 Esitlus: Ajakirja Rab-Rab: Journal for Political and Formal Inquiries in Art viies number. Sezgin Boynik (Rab-Rab Press)

12.00 Loeng: «Sõltumatu kirjastamine ja risograaf». Paul John (Endless Editions)

14.00 Loeng: «Püüdes meeleheitlikult (üksteise lauseid) lõpetada». Kollektiiv Hardworking Goodlooking

15.30 Paneel: „Prekaarne töö, võrgustikud, majandus“. Moderaator: Laura Toots. Panelistid: Sarah van Binsbergen (Valiz), Airi Triisberg, Siim Preiman

17.30 Paneel: «Feministlik kirjastamine ja väljaanded». Moderaator: Marge Monko. Panelistid: Maryam Fanni ja Matilda Flodmark (MMS), Sara Kaaman(MMS/Girls Like Us), Jessica Gysel (Girls Like Us), Liz Allan (Tender Center/AtCS)

Osalevad kirjastused: After 8 Books (FR), BAZAR Art Book Fair (IR), Bruno (IT), Colorama (DE), EFA RBPMW Riso Room / Endless Editions (US), Girls Like Us (BE/NL), Hardworking Goodlooking (NL/PH/US), Knock! Knock! Books (EE), Knust Press (NL), Lodret Vandret (DK), MMS (SE), Onomatopee (NL), ;paranoia (EE), Paul Paper & Friends (LT), Rab-Rab Press (FI), Rollo Press (CH), Rooftop Press (FI), Stefanie Leinhos (DE), Sternberg Press (DE), Valiz (NL)