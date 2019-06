Leinaõpik aitab kaotusvalu paremini mõista ja sellega toime tulla

See raamat on kirjutatud selleks, et tutvustada lugejale leina ja leinamise tahke. Teadmata, kuidas leinaga tegeleda, väldime seda, saamata aru, et see on jõuline emotsionaalne reaktsioon kaotusvalule, mida vältida püüame. Aga valu vältides me hoopis pikendame seda. Kuigi ükski raamat ei asenda professionaalset abi, on sellest raamatust loodetavasti tuge ja lohutust kõige raskemal ajal, mida inimene elus kogeb.