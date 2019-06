10 raamatut, mis Neil Gaiman endaga üksikule saarele kaasa võtaks

One Grand Books palvel koostas hinnatud fantaasiakirjanik Neil Gaiman nimekirja raamatutest, mida peab kõige paremaks.

Gaiman on soovituste juurde märkinud vaid napid kommentaarid ja jätab avastamisrõõmu lugejale. Paraku ei ole suurt osa tema lemmikutest eesti keelde tõlgitud, kuid ingliskeelsena on need teosed meil siiski kergesti kättesaadavad.

«The Book of the New Sun» Gene Wolfe

Gaimani sõnul on see möödunud sajandi parim teadusulme romaan.

«Lud-in-the-Mist» Hope Mirrlees

See on üks Gaimani lemmikraamatutest, mis on ühtaegu nii muinasjutt, krimi-, ajaloo- ja fantaasiaromaan.

«Archer’s Goon» Diana Wynne Jones

«Tema oli meie generatsiooni parim laste fantaasiakirjanduse autor,» kiidab Gaiman. «Ma ei tea, kas see on tema parim romaan, aga see on minu lemmik.»

«London Labour and the London Poor» Henry Mayhew

See on Gaimani sõnul nagu suur ja pöörane Dickensi romaan, mis läheb aina edasi. Raamatus on ehtsad intervjuud töölisklassi inimestega.

«Jonathan Strange and Mr. Norrell» Susanna Clarke

«Nagu Jane Austeni tohutu kadunud fantaasiaromaan Inglismaale tagasi tulnud maagiast,» ütleb Gaiman raamatu tutvustuseks.

«Horns» Joe Hill

«Tohutult võimas kirjanik,» kiidab Gaiman Hilli. «See, tema, teine romaan, on mehest, kes ärkab pärast halba ööd üles sarvedega, mis tema otsmikust välja pressivad.»

«ALEC: The Years Have Pants» Eddie Campbell

Gainmani selgitusel on tegu parima koomiksist elulooga, mis on iial tehtud. «Ehk seetõttu, et tal ei olnud alguses sellist plaani,» oletab Gainman, miks teos nii hästi välja tuli.

«Bleak House» Charles Dickens

Kirjanikule meeldib, et Dickens kirjutab, kuidas kohus hävitab elusid igas ühiskonna kihis. «Imeline lugemine ka siis, kui sulle ei meeldi spontaansed inimeste põletamised.»

«Lord of Light» Roger Zelazny

Gainman on vaimustuses, et selles raamatus on segu nii religioonist kui seiklusest ja teadusulmest.

«The Man Who Was Thursday» G. K. Chesterton