Audioraamatute jutustajate nippe, kuidas lastele huvitavamalt ette lugeda

Vali õige raamat

Isegi kui mõni raamat sulle väga meeldib, ei pruugi see olla ettelugemiseks kõige parem. Audioraamatute ettelugeja Mary Robinette Kowal soovitab oma kodulehel unejutuks tekste, kus on väike hulk tegelasi. Kui neid on liiga palju, siis on raske tegelastel vokaalselt vahet teha. Paremad on ka sellised teosed, kus ei ole palju ajahüppeid, mis ajavad lapsi segadusse. Ettelugemiseks hea lugu on lisaks keeleliselt rütmikas ja dünaamiline.

Tee proovi

Kui sul on rohkem kuulajaid või kui tahad oma lastele erilist kogemust pakkuda, tasub enne «esietendust» veidi proovi teha. Audioraamatute lugeja Suzy Jackson ütles väljaandele Vox, et kui ta valmistub mõnd raamatut ette lugema, siis joonib ta tegelaste nimed alla ja veab vajadusel ka nime noolega teksti juurde, et ta teaks kohe ära, millise tegelase häält ta tegema peab.

Kui erinevate häälte tegemine ei meeldi, kasuta häälte eristamiseks kiirust

Üldiselt soovitavad audioraamatute lugejad alati võimalikult aeglaselt lugeda. Isegi aeglasemalt kui tundub loomulik. Kui oled tekstiga kohanenud, hakkad nagunii kiiremini lugema. Iseendale võib tunduda, et loed ebaloomulikult aeglaselt, aga pärast koma ja punkti tuleks teha kerge paus. Dialoogi saad lugeda oluliselt kiiremini. Lyssa Browne selgitab Read-Aloud Revival podcast’is, et kui sa ei taha iga tegelase jaoks uut häält välja mõelda, siis sama efekt on tegelikult ka tempo muutusel.

Võimalusel tee siiski erinevaid hääli

Kuulus audioraamatute lugeja Jim Dale tuletab meelde, et lastel ei ole just sageli võimalik kuulda oma vanemaid naljakaid hääli tegemas. See võib tele mõlemale palju lusti pakkuda. Ära hoia end tagasi!

Ole valmis käigu pealt teksti muutma

Ettelugejana pead meeles pidama, et su kuulajaks on laps või lapsed. Seetõttu võiks see olla interaktiivne tegevus. Lase lastel küsimusi esitada ja ole valmis mõnd lauset või naljakat häält palve peale kordama. Vahel võid vabalt oma märkusi juurde öelda või nalja teha, sõnu selgitada ja midagi kommenteerida, kui seda oluliseks pead. Nii võib viieminutilisest jutust kujuneda tunniajane unejutt.