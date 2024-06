3 maailmakuulsat kirjandusteost, mis kirjutati vanglas

Daniel Defoe «Hymn to the Pillory» («Kiidulaul häbipostile»)

1702. aastal kirjutas ta kurikuulsa pamfleti «The Shortest Way With the Dissenters» («Lühim viis käsitseda lahkusulisi»), millega naeruvääristas tooride püüdu puritaanlust välja juurida dissidente lihtsalt maha tappes.

Kui vanglat neli aastat hiljem rünnati, siis võeti tema teos kaasa. Sade kirjutas hiljem, et nuttis käsikirja kaotamise pärast verepisaraid. Ta elas oma elu lõpuni teadmata, mis teosest sai. Sade suri 1814. aastal. Hiljem see leiti üles ja avaldati 1905. aastal.

Bertrand Russell oli eluaegne patsifist ja ta pandi I maailmasõja ajal vangi sõjaväeteenistusest keeldumise eest. Suurema osa oma kuuekuulisest vangistusest veetis Russell kirjutades teost «Sissejuhatus matemaatilisse filosoofiasse», milles ta väidab, et matemaatika ja loogika on omavahel nii põimunud, et erinevad teineteisest nagu poiss ja mees: loogika on matemaatika noorus ja matemaatika on loogika meheiga.