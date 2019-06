Põnevad raamatusarjad, mis ootavad noori lugejaid

Suvi on peagi käes, koolivaheaegki on vaid mõne päeva kaugusel. Nüüd on kohustusi märksa vähem ning aeg teha, mida iganes süda lustib. Kui õuemöllamised ära on tüüdanud, on paras hetk mõni põnev ja seiklustest tulvil raamat kätte võtta. Juba tuttavate raamatusarjade uued osad ootavad sind!