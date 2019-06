Tõlkijate initsiatiivil sündis soomekeelne Eesti Luulekaart

Äsja lansseeritud soomekeelne Viron runokartta – Eesti Luulekaart tutvustab Eestit luuletuste kaudu. Nüüd, kohe turismihooaja alguses, on saadaval tekste juba 13 luuletajalt, kuid erinevate Eestimaa paikadega seotuid sõnakunsti teoseid lisatakse kaardile juurde terve see aasta.

Luulekaardi idee autorid ja teostajad on tõlkijad Varja Arola ja Anniina Ljokkoi, kes on teinud suurepärast tööd valides kaardile värvikaid ja üllatavaid teemasid igalt poolt Eestist. Soome Kultuurifond SKR võimaldas põnevat ideed realiseerida. Luulekaardi «kodu» on Eesti Instituudi Soome esinduse serveri peal, ega kao sealt kusagile, kuigi tõlkijate projekt hetkel kestab kuni aasta lõpuni.