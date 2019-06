Dannebrog jõudis 800. aastapäeva puhul kaante vahele

Selle sündmuse tähistamiseks on Eesti Instituut koostöös Tallinna Linnamuuseumiga andnud välja trükise, kus meenutatakse põnevate artiklite ja kõneka pildimaterjali toel vanu häid aegu ja antakse ka ülevaade Taani ja Eesti suhetest tänapäeval.

Tekstide autorid on Ivar Leimus, Thomas Lyngby, Ain Mäesalu, Per Seesko, Mette Skougaard, Tartu Ülikooli skandinavistika tudengid (Helen Liiver, Mari-Liis Schmidt ja Maarja-Helen Tamm) ja Eesti Instituut. Raamatu kauni kujunduse ja ilmekate illustratsioonide autor on Moonika Maidre.