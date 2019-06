Raamat, mille kuninganna Elizabeth II kinkis Donald Trumpile

Elizabeth II kinkis Trumpile Winston Churchilli 1959. aastal avaldatud «Teise maailmasõja» lühendatud esmaväljaande. Originaalversioon koosneb kuuest raamatust, mille 5000 leheküljel on ruumi ka kaartidele ja plaanidele. Teos on kokku pandud Churchilli märkmetest, kirjavahetustest ja meenutustest. 1953. aastal sai Winston Churchill Nobeli kirjanduspreemia meisterliku ajalookäsitluse ja inimlike väärtuste kaitsmise eest. Tema panust sõjaajaloo käsitlemisel hinnatakse väga kõrgelt.

Traditsiooniliselt kingib Briti kuninganna midagi külla tulnud pikaajalistele liitlastele. Pole üllatav, et kuninganna otsustas Trumpile kinkida just lühendatud versiooni Churchilli suurteosest. Nimelt on Trump ise öelnud, et tal ei ole lugemiseks palju aega. Samas on ta suur Churchilli austaja ja viis ka tema büsti Valgesse Majja tagasi.

Donald ja Melania Trump kinkisid kuningannale omalt poolt Tiffany & Co. hõbedast ja siidist valmistatud prossi, mis oli Valge Maja puidust juveelikarbis. Prinst Philipile kingiti personaalne Air Force One jakk ning James Doolittle’i autobiograafia «I Could Never Be So Lucky Again» esmaväljaanne.