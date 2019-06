Kuidas saada tõhusamalt töötav aju ainult 40 päevaga?

Sa oled aju. Ajuta ei saaks sa midagi teha. See on ääreni potentsiaali täis mikrokosmos, väike universum, mis ootab, et tema võimalused maksimaalselt ära kasutaksid. Arvestades, milline kriitilise tähtsusega roll on ajul kogu meie inimeseks olemise juures, kas ei peaks me tema eest rohkem hoolitsema?