Galerii: EV100 raamatusarjas ilmus Kristiina Davidjantsi teos «Eesti filmi 100 aastat»

Raamatu autori Kristiina Davidjantsi sõnul võib julgelt öelda, et Eesti film ja selle kuvand on paari viimase aasta jooksul astunud hiiglasliku sammu edasi, kuid ükski edulugu ei juhtu äkitselt ja kogemata. «Selle jaoks, et meie kinokülastajad saaksid osa suurel ekraanil jutustatud filmilugudest, on teed sillutanud pea sajandi vältel aasta jooksul inimesed, tänu kellele saame me rääkida Eesti filmist ja selle ajaloost,» ütles Davidjants.

«Film on mõjusamaid kunstivorme, mille kaudu rääkida lugusid oma maast ja rahvast. Kui filmi tegijad teevad hea töö, siis jõuab see paljudesse südametesse. Eesti film on läbi sajandi kujundanud sügavalt mitmeid põlvkondi. Eesti filmi me tunneme ja armastame, me armastame oma filmilavastajaid ja näitlejaid – film on vaieldamatult üks keskne osa Eesti kultuuripärandist,» ütles Eesti Vabariik 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.