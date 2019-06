Aita kaasa laste lugemisharjumuste arenemisele: kingi oma raamatule uus kodu!

Kui sul on kodus üle raamatuid, mida keegi enam ei loe ja millest lapsed rõõmu võiks tunda, vii need kogumiskastidesse, et anda oma panus International School of Tallinn raamatukogu loomisele. Raamatud võivad olla erinevates keeltes, kuna tegemist on rahvusvaheliste õpilastega.