«Haldjad olid elegantsed, asjalikud ja laitmatult viisakad, aga kord midagi otsustanud, ei olnud nad nõus või suutelised meelt muutma»

Iidses keeles tunti mäge Fell Thindarë nime all, mis tähendas Öömäge. Haldjad ei osanud Eragonile öelda nime päritolu – ega ka selle põhjust – ja nõnda kasutas noormees seda harva. Ent ta oli kuulnud neid mäetipu kohta ka Vaeta ehk Lootus ütlevat. Tema meelest kõlas see igati kohaselt, sest olid ju Loheratsanikud kõigi Alagaësia rasside lootus.

Urgalitel oli mäetipu tarvis oma nimi: Ungvek. Kui Eragon neilt uuris, mida see tähendab, väitsid nad, et Kangekaelset. Aga Eragon polnud selles nii kindel.

Lisaks olid veel inimesed. Eragon oli kuulnud, et nad tarvitavad vaheldumisi kõiki nimesid ja lisaks nimetasid nad mäge ka Härmapiigiks, nimetus, mida Eragon kahtlustas kaupmehi naljatamisi kasutavat.

Eragon ise eelistas kõla poolest Arngori, aga austas, nagu kohane oli, mäe kõiki nimesid. Neid ümbritsev segadus peegeldas Akadeemias valitsevat olukorda: see koht kätkes endas eri rasse ja kultuure ning vastuolulisi tegevusplaane ja keegi neist polnud siin veel korralikult sisse elanud …

Ja põhimõtteliselt just selleks oligi nende ekspeditsioon muutunud. Asustuseks, mis pidi peagi püsivaks saama.

Eragon kummutas suhu viimase mõdupiisa. Ta tundis, kuidas põrand ta all pisut viltu kaldus, kui jook hakkas mõjuma. Poole hommikust oli ta pühendunud kindluse ehitustöödele ja see oli nõudnud temalt ja Saphiralt arvatust palju rohkem jõudu. Ükskõik kui palju ta sõi, ei paistnud sellest iialgi piisavat, et kaotatud energiat tasa teha. Viimase kahe nädala jooksul oli ta vööpannalt kahe augu võrra koomale tõmmanud – ja seda peale ühe, mille oli kokku võtnud möödunud nädalal.