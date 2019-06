Digiõpikud tegid mööduval õppeaastal koolikotte kergemaks ligi 450 koolis üle Eesti

«See, et õpetajad aktiivselt digiõpikuid kasutavad, annab lootust, et järgnevatel õppeaastatel jõuab järjest rohkem õpilasi digiõpikute juurde,» ütles Opiqu asutaja ja ettevõtte StarCloud tegevjuht Antti Rammo.

Ida-Virumaal asuva Illuka kooli õpetaja Anneli Dietrich on üks paljudest õpetajatest, kes Opiqu digiõpikuid iga päev kasutas «Mina oma ainetest sel õppeaastal paberõpikuid koju ei andnud ja ma näen, et lapsed hindavad koolikoti kergust,» rääkis Dietrich, kes annab 78 õpilasega põhikoolis viite õppeainet – bioloogiat, keemiat, füüsikat, ajalugu ja inimeseõpetust.

Dietrichi sõnul teeb Opiq õpetaja elu kergemaks: «Saan tunnis lapsed kiiresti tööle panna ja näen kohe, kas nad said aru. Kui vaja, saan kiiresti saata teise ülesande, mis neile rohkem sobib,» kirjeldas Dietrich, kuidas ta digiõpikuid õppetöös kasutab.

«Digiõpikud annavad mulle õpetajatöös vabaduse tunde,» ütles Dietrich. «Mulle meeldib see, et ma ei pea kinni olema ühes paberõpikus, kus on ühed ja samad ülesanded.» Ta lisas, et liigub Opiqus kiiresti erinevate digiõpikute vahel. «Olen kasutanud gümnaasiumi bioloogia õpiku ülesandeid üheksanda klassi bioloogiatunnis, või siis keemia õpiku ülesannet inimeseõpetuse tunnis,» tõi õpetaja näiteid.

Õpilane lahendab Opiqu digiõpikus ülesannet. FOTO: StarCloud

Antti Rammo lisas, et koolide innukas vastuvõtt ei tähenda, et platvormil pole arenguruumi. «Oleme alles digiõpikute kasutuse algusjärgus ning koolide igapäevane tagasiside on praegu kõige olulisem Opiqu arengu mõjutaja,» sõnas Rammo.

Opiq asub aadressil www.opiq.ee ning on kasutuslitsentsipõhine platvorm, mis koondab erinevate kirjastuste 1.–12.klassi digiõpikuid pea kõikides õppeainetes. Platvormi interaktiivse õppesisu kasutamiseks on igal õpilasel ja õpetajal isiklik konto ning õpetaja saab õpilastele saata Opiqu kaudu tunni- või kodutöid ja neid hinnata. Opiqu omanik on 2015. aastal asutatud tehnoloogiaettevõte StarCloud.