Raamatud, mida sel suvel randa kaasa haarata

Cape May on raamat naiivsest noorpaarist Henryst ja Effiest, kes on oma mesinädalatel. Seal kohtuvad nad Clara ja Maxiga, kes hakkavad nende suhtesse probleeme tooma ja viivad neid olukordadesse, mida nad ei osanud ettegi kujutada.

Khai on autist, selle diagnoosi tõttu arvab ta, et tema puhul on välistatud kõik romantilised suhted. Tema ema on otsustanud aga tütrele mehe leida ja seetõttu sõidavad nad Vietnami lotuses Khai seal kellegagi paari panna.