Lugemissoovitus: palju nukraid eesti novelle

Kokku on raamatus 19 novelli - neist 18 on uut ning üks on pärit Siuru aegadest. Lisaks on kaante vahel veel essee Märt Väljatagalt, mis on samuti eesti novellide teemaline. Mitmed autorid olid mulle tundmatud ja seega on suur boonus, et neid raamatu lõpus ka tutvustatakse. Novellid rääkisid küll erinevatest teemadest, kuid tekitasid minus sarnaseid tundeid, põhiliselt nukrust. Korduvalt esines näiteks üksikuid inimesi või surma. Ka kirjeldused olid pigem sünged - krõbe külm ja tihe udu. Värvikirevaid pilte ei loonud silme ette ükski lugu.