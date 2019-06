Küünilise kuvandiga värske vanaisa kirjutab oma lapselapsele tulevikku kirju: «Võibolla mõtled sina õnnest juba hiina keeles?»

Minu suhted vanaema Kadiga läksid osaliselt ka sellepärast nässu, et Kadi oli lõunamere paradiisisaarte usku, siit tuleneva valmisolekuga teha tööd parimate protestantliku eetika traditsioonide järgi, sellal kui mina olin raamatukogudes, muuseumides, teatrisaalides või siis niisama pargipingil logelemise poolt, mis tähendas seda, et isikliku heaolu tagamiseks tuleb teha nii vähe tööd kui võimalik.

Mis on mul seniajani ka õnnestunud. Võin uhkusega öelda, et minu napid sissetulekud on püsinud aastaid muutumatuna, aga samas teen ma selle sissetuleku saavutamiseks üha vähem tööd.

Ja ma olen veendunud, et ma olen Kadist rikkam, ehkki tema aastane sissetulek ületab minu oma mitmekümnekordselt.

See-eest on mul vaba aega sada korda rohkem kui temal. Tead, milles see väljendub? Ma võin peaaegu alati minna sinu emale appi – ta on praegu, kui ma seda kirjutan, kunstiakadeemiat lõpetav üliõpilane – ja ta vajab mõned korrad nädalas abi, see tähendab vaba aega. Ma võin tulla teie juurde ükskõik millal ja hoida sind nii kaua kui vaja. Tõstan su titevankrisse ja me läheme uitama Hirveparki ja Snelli tiigi äärde. Keset päeva, sel ajal kui Kadi on aheldatud oma büroosse, nii nagu ka kümned tuhanded teised inimesed on oma töökoha vangid. Aga meie sinuga oleme kaks vaba hinge, kulgeme kiirustamata ümber Toompea nõlva, sina magad rahulikku titeund ja mina vaatan Snelli tiigi parte ning mõtisklen, et mida ma sulle mõeldud raamatu järgmisse peatükki võiks kirjutada.

Ja kui me Hirvepargist ära tuleme, et hakata mööda Toompea teed üles tõusma, siis ma vaatan kaastundlikult Prantsuse lütseumi poole ja mõtlen Liisile, kes kiirustab järjekordsesse tundi, või kui tal on vahetund, siis täidab kiiruga e-kooli lahtreid, kuulab õppealajuhataja muresid, vestleb mõne lapsega, kes on depressiooniga võideldes oma randmed žiletiga ära lõikunud, hoiab telefoni viie sentimeetri kaugusel kõrvast, et kuulata sealt kostvat ärritunud lapsevanema huilgamist, prindib kontrolltöö lehti, ja selle kõige juures teab, et tema kohuseks on minna tundi heatujulise ning naeratavana – „paneme aga uue säraküünla persse ja lähme klassi ette särama“, nagu nad seal õpetajate toas küüniliselt nalja teevad.

Kõik töötavad üle, töötavad end haigeks. Aga meie tatsame igapäevaseid muresid eirates tänavat mööda üles, ja kui ma olen su emale üle andnud, kes on just saabunud hingeldavana loengust või seminarist, siis ma lähen samamoodi kiirustamata raamatukokku.

Maara, saad aru, mis on põhiline nipp?

Oskus olla rahul sellega, mis on sulle antud.