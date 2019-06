Galerii: raamatupood, mis jääb mitu korda aastas vee alla

2004. aastal avatud Acqua Alta raamatupood on ainulaadne, sest Veneetsia tõusuvesi uputab selle põrandad talviti regulaarselt üle. Uputamisest tekkivate kahjudega võitlemiseks on poe omanik Luigi Frizzo ladustanud raamatuid veekindlatesse anumatesse: vannidesse, ämbritesse, kanuudesse ja isegi gondlitesse.

Väljast ei tundu Acqua Alta raamatupood kuidagi eriline, kuid sisse astudes lööb selle välimus pahviks. Pisikese poe seinad on maast laeni erinevates keeltes raamatuid, ajakirju ja kaarte täis topitud.

Umbes 60 protsenti raamatutest on uued, ülejäänud on kasutatud. Müügil on nii menukeid, koomikseid, kokaraamatuid kui ka reisiraamatuid.