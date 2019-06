Tallinna Linnaarhiiv üllitab neljaosalise Tallinna ajaloo üldkäsitluse

Tallinn on esimene Eesti linn, kus omariikluse taastamise järel on sedavõrd suur, keeruline ja mahukas töö ette võetud. Koguteose koostamisse on kaasatud meie ajalooteaduse parimad jõud Tallinna Linnaarhiivist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Eesti Ajaloomuuseumist jm. Üldkäsitluse peatoimetaja on linnaarhiivi teadur, ajaloolane Tiina Kala, väljaandja on Tallinna Linnaarhiiv. Kava kohaselt ilmuvad III ja IV köide 2020. aastal.