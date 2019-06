Eesti politoloogid lahkavad äsja ilmunud kogumikus Riigikogu valimisi

Raamatu toimetaja, Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul võis tänavustel valimistel esimest korda tunnetada Eesti poliitikas kahte väärtuste või maailmavaadete alusel eristuvat leeri. «Kindlasti said paljud valijad teadlikumaks sellest, mis on need väärtused, mille eest nad seisaksid,» ütles Mölder. Tema hinnangul on väärtuspõhine poliitika kanda kinnitanud 2015. aasta valimistest saadik.