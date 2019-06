Erkki Koort esitleb seiklusjuttu «Veritasu Tartus»

14. sajandi lõpul on Tartu õitsev kaubalinn, mis suudab vastu panna nii Pihkva kui ka Saksa ordu Liivimaa haru sepitsustele. Piiskopkonna pealinna saabub Vastseliina linnuse endine sõjasulane Markus, plaaniga ennast õemehe lodjale kaubelda. Ta põgeneb mineviku eest ja loodab lodjasulasena eemale hoida paikadest, kus ta enam teretulnud pole. Ometi ei pääse ta nii lihtsalt ning Tartu piiskopi ja ordu vaheline võitlus ei jäta Markust puudutamata. Ordu ootab temalt salakuulamist Pihkva kaubareisidel ega kohku tagasi ka piiskopi alamate ja Markuse lähedaste ründamisest. Markuse osaks saab lootusetuna näiv vastasseis orduga.

«Veritasu Tartus» on seiklusjutu «Kättemaks Kirumpääl» järg, mis viib lugeja 14. sajandi viimase veerandi intriigidesse Tartu piiskopkonnas ja Liivimaal ning jutustab inimestest nende keskel.

Raamatu autor Erkki Koort on tunnustatud julgeolekuekspert, kes on aastaid töötanud Kaitsepolitseis ja siseministeeriumis. Peale Eesti Vabariigi valitsuse on ta nõustanud ka Euroopa Liidu liikmesriike ning Ameerika Ühendriike. Hetkel töötab Erkki Koort Sisekaitseakadeemia Sisejulgeoleku Instituudi juhatajana.