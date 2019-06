Integratsiooni Sihtasutus otsib partnereid uute eesti keele õppe tugimaterjalide arendamiseks

«Oma igapäevatöös märkavad eesti keele maja nõustajad üha rohkem soovi eesti keelt õppida iseseisvalt. Selle toetamiseks oleme arendanud keelekohvikute metoodikat, koolitanud keelekohvikute eestvedajaid ja koostanud juhendid. Nüüd on aeg juhendid laiemalt kättesaadavaks teha ning nad käepärasteks töövahenditeks kujundada. Keeleõppija kalender ja lauamäng on aga sootuks uued tugimaterjalid, mis peaksid toetama ennekõike iseseisvalt eesti keele õppijaid, kuid on heaks tööriistaks ka kõigile teistele eesti keele õppijatele nii kursustel kui keeleklubides kui ka õpetajatele,» selgitas hanke korraldajana Integratsiooni Sihtasutuse vanemnõustaja Kätlin Kõverik.

Kalender on suunatud keeleõppijale, et toetada keeleõppe protsessi. Keeleõppuri lauamängu eesmärk on toetada mänguliselt ja lõbusate võtetega eesti keele õppijat muutuste juhtimise protsessis, aitab märgata ja analüüsida keeleõpet takistavaid ning soodustavaid asjaolusid. Keelekohvikute metoodika kogumik koos ülesannetekoguga on suunatud keelekohvikute eestvedajatele ja nõustajatele, et soodustada keelekohvikute metoodika kui nõustamismeetme rakendamist.