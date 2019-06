Galerii: EV100 raamatusarjas esitleti Tiit Rosenbergi teost «Eesti põllumajanduse 100 aastat»

«Viimase saja aasta jooksul on põllumajandus olnud meil suurimaid muudatusi üle elanud valdkond,» ütles raamatu autor Tiit Rosenberg. «Kui sajand tagasi elas maal ligi 70 protsenti rahvastikust ja põllumehed moodustasid rahvastikust ligi poole, siis tänaseks elab maal vaevalt kolmandik ja põllumajanduses on hõivatud alla 4 protsenti. Sellele vaatamata on Eesti põllumees jõudnud mõisatest ja taludest läbi kolhoosikorra kõrgtehnoloogiliste perefarmide ja põllumajandusettevõteteni ning toidavad ka nüüd meie rahva,» lisas Rosenberg.