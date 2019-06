Kuidas masinatega koos sammu pidada?

Tulevikus hakkavad üha enam karjäärivõimalusi pakkuma mitte enam tavalised infotöötluse tööd – sellised, mida saab tervenisti teha kirjutuslaua taga –, vaid sellised, mis nõuavad hoopis füüsilises maailmas liikumist ja tegutsemist. Põhjuseks on, et seal jäävad arvutid võrdlemisi nõrgaks, isegi kui nad muutuvad paljudes kognitiivsetes ülesannetes märksa osavamaks.

Tehnikaimed, nagu isesõitvad autod, droonid, Baxteri robot ning häkitud Kinecti seadmed, mis suudavad siseruume kaardistada, näitavad, et masinatele pärismaailma oskuste andmisel on tehtud suuri edusamme, ent käterätte voltiv robot näitab, kui kaugel me oleme Moraveci paradoksi murdmisest. Üks Berkeley uurimisrühm varustas inimkujulise roboti nelja stereokaamera ja algoritmidega, mis pidid robotil aitama rätikuid «näha» nii ükshaaval kui ka virnadena. Need algoritmid töötasid. Robot sai rätikute haaramise ja voltimisega hakkama, ehkki mõnikord kulus selleks mitu katset. Ent ühele rätikule kulus keskmiselt 1478 sekundit ehk üle 24 minuti. Sellest ajast enamik kulus robotil selle mõistatamiseks, kus rätik asub ning kuidas seda haarata.

Säärased tulemused viitavad sellele, et masinad ei suuda kokki, aednikke, remondimehi, puuseppi, hambaarste ning koduhooldajaid asendada veel lähitulevikuski. Kõik need ametid hõlmavad rohkesti sensomotoorset tegevust ning paljud neist nõuavad ka ideestamise, laiahaardelise kujutuvastuse ning keeruka suhtlemise oskusi. Kõik need ametid pole hea palgaga, ent samas ei ole vaja nende pärast ka masinatega võistelda.

Nende pärast võib aga olla vaja rohkem võistelda teiste inimestega. Sedamööda, kuidas tööturg üha rohkem polariseerub ning keskklass hõreneb, hakkavad inimesed, kes varem tegid keskmisi oskusi nõudvat teadmustööd, otsima oskusi ja palgaredelil madalamal asuvaid töid. Näiteks kui arstipraksiste arveldusspetsialistide töö on automatiseeritud, võivad need tööd otsima hakata koduhoolduses. See surub selles valdkonnas palku alla ning raskendab töökoha leidmist. Lühidalt: isegi kui automatiseerimine koduhooldajaid üldiselt ei ähvarda, võib digiteerimine ikkagi nende tööd mõjutada.

Me oleme täiesti veendunud, et tulekul on veelgi üllatusi. Olles töötanud juhtivate infotehnoloogidega ning näinud, kuidas inimese ainulaadsus innovatsiooni raugematu tulva ees üha enam mureneb, on üha raskem uskuda, et mõni töö jääbki automatiseerimist trotsima. See tähendab, et inimesed peavad oma tööelu planeerimisel olema leidlikumad ja kohanemisvõimelisemad ning olema vajaduse korral valmis liikuma automatiseerimise ohvriks langevatelt aladelt edasi sellistele, kus masinad täiendavad ja võimendavad inimeste võimeid.