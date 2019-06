Eesti Lastekirjanduse Keskuses saab näha Katalaani tippillustraatori Ignasi Blanchi töid

Näitusel on võimalik näha Blanchi illustratsioone, millest õhkub elegantset liikumist. Kunstnikku kütkestavad inimkeha ja ruum, milles see keha liigub. Joonistades mõtleb Blanch enda sõnul alati tegelaste psühholoogiale ja taustale: «kas keegi ootab neid, kas nad oskavad laulda.» Samuti meeldib talle oma töödes esitada küsimusi sotsiaalselt konstrueeritud naiselikkuse ja mehelikkuse kuvandite kohta. Kunstnik on lausunud, et talle meeldib nõrkus: «Nõrk või kahtlev joon on väga huvitav. Vead toovad mitmeid asju päevavalgele.»

Näituse kuraator Viive Noor lausus kunstniku kohta: «Ignasi Blanch kuulub kahtlemata hispaania ja katalaani illustraatorite koorekihti. Ta on võrratult produktiivne kunstnik, kes jõuab kõikjale. Lisaks raamatute illustreerimisele kujundab ta plakateid, kaunistab oma töödega seinu haiglate lasteosakondades, koostab ja koordineerib näitusi, annab loenguid ja viib läbi illustratsioonialaseid õpitube koolides, raamatukogudes ja messidel. Ta on suurepärane inimene, kelle erakordse loominguga on ka Eesti publikul nüüd võimalik lähemalt tutvuda.»

Blanchi illustratsioon. FOTO: Eesti Lastekirjanduse Keskus

Ignasi Blanch sündis Hispaanias Kataloonias Roquetese linnakeses. Ta on lõpetanud Barcelona ülikooli kaunite kunstide osakonna ja osalenud Bethanieni kunstimaja residentuuris Berliinis, kus ta spetsialiseerus graafikatehnikatele. Hetkel elab kunstnik Barcelonas, kus tegutseb illustraatori ja illustratsioonikunsti õpetajana. Blanch on illustreerinud ligi 90 raamatut. Äsja avaldas ta koos laulja ja näitlejanna Olivia Newton-Johniga raamatu «Liv on» (Barcelona kirjastus Flamboyant, 2018). Illustratsioone raamatust on võimalik näha ka näitusel. Lisaks on ta loonud arvukaid plakateid ja visuaale festivalide jm tarbeks. Blanchi maal «Räägin armastusest» (1990) oli ainsa Hispaania esindaja teosena kaasatud Berliini müüri kaunistavasse rahvusvahelisse kunstiprojekti «East Side Gallery».