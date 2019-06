Esitleti Jane Paberiti emotsionaalset teost «#ükskilihaseiliigu»

Eesti Raamatu tegevjuhi Tiit Treimuthi sõnul sisaldab «#ükskilihaseiliigu» Jane Paberiti mõtteid, mis on kirja pandud viimase kahe aasta jooksul. «Raamat räägib sellest, mida kogeb inimene, kes on ootamatult saanud raske diagnoosi, milleks ei ole valmis ei tema ise, tema lähedased ja nagu kahjuks liiga sageli selgub, pole sellega toime tulemiseks valmis ka ühiskond, riik ja riiklikud struktuurid. Jane erakordne lugu on juba tekitanud ühiskondlikku diskussiooni. Räägitakse surmast, abistatud enesetapust, palliatiivravist ja paljudest muudest inimväärset elu puudutavatest teemadest,» märkis Treimuth.

Kirjastaja avaldas lootust, et see raamat aitab paljusid inimesi täpselt nii nagu Jane seda kirjutades soovis. Et sellest saaksid jõudu need, kes on ise samasuguses olukorras nagu tema ning et sellest leiaks tuge ja mõistmist ka need, kelle lähedane seisab silmitsi väga raske diagnoosiga.