Lugeja kirjutab: teos, mis pani mind oma elu muutma

Mind mõjutas enim Osamu Dazai teos «Inimeseks kõlbmatu». Lugesin teost mitu aastat tagasi ning see hakkas mulle kohe meeldima. Raamat on küll üsna kurva ja sünge alatooniga, kuid just see mind selle raamatu juures köitis.

XX sajandi ühe silmapaistvama jaapani kirjaniku meistriteoseks nimetatud romaan «Inimeseks kõlbmatu» on autobiograafiliste sugemetega nukker ja irooniline lugu ühiskonnaheidikust kunstniku käänulisest elukäigust 1930. aastate Jaapanis. Huvitav oli lugeda, kuidas autor põimib end loosse ning loob seoseid enda ja peategelase elu vahel.

Lugedes inimesest, kellel on olemas kõik ja samas mitte midagi, tekkis mul küsimus, et kui palju on selliseid inimesi, kes ei suuda olla õnnelikud vaatamata sellele, mis neil on. Kurb oli lugeda, kuidas inimene ei saa elada iseendana ning peab teesklema teiste ees.

Lugedes seda raamatut mõistsin, et asjad ei ole alati nii nagu nad paistavad. Mõistsin, et on olemas inimesi, kes on õnnelikud ainult pindmiselt ja vaid teiste ees, kuid sisimas nad nutavad. Mõistsin, et ka mina olen üks neist ning sealt algas mu areng paremaks inimeseks.