Rahvusraamatukogu ootab reisihuvilisi Vabaduse väljakule

20. juunil kella 11-18 ootab Rahvusraamatukogu kõiki reisihuvilisi Vabaduse väljakule. Saab raamatuid vaadata, katsuda, lugeda ja laenutada. Tänavu on teemaks «Maa ja ilma kirjandus». See tähendab, et keskendume maailmas toimuvale ja rändamisele. Seda väga mitme nurga alt.