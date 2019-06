Selguvad romaanivõistluse võitjad

«Käsikirjade lugemine on olnud rikastav kogemus,» ütles žürii liige ja Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev, «paljud neist räägivad tänapäeva Eestist ja teinekord küllaltki vahedalt. Lõppvalikusse jõudnud teoste seas on neid, mis üllatasid nii haarde kui ka stiiliga. Üks neist kasutab ainest, mida ei ole eesti kirjanduses varem ette võetud, vähemalt mitte romaani ulatuses. Aga uudset lähenemist ja uusi hääli on toonud iga romaanivõistlus. Selles asja mõte ongi.»