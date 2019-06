Rõõmusõnum fännidele: aasta pärast ilmub «Näljamängude» triloogia eellugu

«Tahtsin selles raamatus uurida looduse seisukorda, kes me inimestena oleme ja mida on selleks vaja, et ellu jääda,» rääkis autor, kelle sõnul on sõjajärgne Panemi olustik väga viljakas pinnas selleks, et sealsed tegelased saaksid nende küsimustega vaeva näha ja seeläbi enda jaoks inimlikkust mõtestada.