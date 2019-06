«Küllap nad nüüd istuvad ja nimetavad meid kõiki nõidadeks ja litsideks»

Noorena olin inimene, kelles oli suur potentsiaal. Olin taibukas. Edasipüüdlik. Väga töökas. Kõik need sõnad, mis midagi tähendavad. Viivad kuhugi edasi.

Sain sisse arstiõppesse. Ei ole võimalik kellelegi selgeks teha, kui suur asi see oli. See oli unelm. Unistus. Minu ema, mu õdede. Nad olid nii uhked, et mitu päeva pärast sissesaanute teatavakstegemist päevalehes nad muudkui nutsid ja nutsid.

Suve lõpu poole korraldasid mu õed selle tähistamiseks peo. Emale see ei meeldinud. Temale ei meeldinud, kui hea uudisega laiatakse. Kõige rohkem elus kartis ta kurja silma. Et mõni kade inimene heidab meile rahulolematu pilgu ja et see kuri silm siis hävitab meie maailma. Aga ettevalmistusi aitas ema meil ikka teha. Olime kaheksa naist auruses köögis. Ema oma seitsme tütrega. Kui seda nüüd öelda, kõlab see nagu muinasjutt. Ja seda see ka oli. Minu arust oligi.

Maryam, laup higist läikimas, küpsetas baklažaani ja pajaroogi lihaga. Mahvash, Gita, Shoohreh ja Shabnam imelühikestes seelikutes ja blondeeritud tukaga. Neli iseseisvat töötavat naist, kes nägid välja nagu nukud. Mina pidin neile Farrah Fawcetti soengud lõikama ja föönitama. See oli seda tüüpi maailm, mida me ihkasime. Charlie Inglid ja Ristiisa. Tugev ja habras. Päästa ja saada päästetud. Niisugune maailm, mida tegelikkuses pole olemas. Nad istusid põrandal, jalad välja sirutatud ja puhastasid köögivilja ning ema vahtis vihaselt nende pikki paljaid sääri ja lõpuks kattis ta need tekiga. Ema ei tahtnud, et me paljast nahka näitame. Ennast eksponeerime. Ta ei tahtnud, et me provotseerime.

Ja veel Noora. Meie pesamuna, kes alles sai kaheteistkümneseks. Tema jooksis ühe juurest teise juurde, patsid õhus hüplemas, ja muudkui rääkis. Küll ta alles rääkis.

«Ma ei saa aru, miks me ei kutsu külla agha Hosseini ja ta poegi?»

«See ei sobi, Noora,» vastas ema.

«Aga ma ei saa aru, miks. Me tunneme ju neid terve igaviku. Kas nad ei solvu?»

«Nad ei taha tulla, Noora.»

«Aga kust me teame, kas me oleme küsinud?»

Niisugustes olukordades sekkus Maryam, kui talle tundus, et ema enam ei suuda. See oli alati tema ülesanne. Juhtida tähelepanu kõrvale, kaitsta, võtta asi enda peale.

«Noora, nad ei taha tulla, sest neil on häbi tulla.»

«Aga miks neil häbi on?»

«Sest Mustafa käis siin ja palus Nahidi kätt ja Nahid ütles ei, mäletad küll? See ei ole ühele meesterahvale kerge, Noora.»

«Aga see näitab ju ometi, et Nahid meeldib Mustafale, muidugi tahab Mustafa tulla meie peole.»

«Ei, Noora. See ei ole nii.»