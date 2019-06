See päästab sind lapsele ettelugemast

Lihtsalt otsi üles oma lapse lemmikraamatu audioversioon ja pane see käima. Nii on ka lapsele põnev meelelahutus tagatud. Kui peres on lapsi rohkem, siis tuleks kindlasti kõigi arvamust küsida ja seejärel sobivad raamatud välja valida. Hea oleks lapsele ka erinevaid žanre tutvustada ja tekitada huvi erinevate valdkondade vastu. Nii on ka lapse silmaring palju laiem.