Mõtle, enne kui neid raamatuid lapsele loed

Lapsevanemad loevad ikka oma lastele unejuttu, see aitab lapsel paremini uinuda ja nii avardub ka lapse silmaring. Paraku ei mõtle me tihtipeale selle raamatu sisule, mida lapsele ette loeme. Siin on Listverse vahendusel mõned raamatud, mille sisu on tegelikult üsna sünge.

«Hans ja Grete»

Lugu kahest lapsest, kes lähevad endale metsa midagi süüa otsima, kuna nende isal enam raha pole. Metsas aga satuvad nad kokku nõiaga, kes nad lõksu püüab ja ähvardab ära süüa. Kas pole mitte õõvastav? Õnneks päästab loo ikkagi õnnelik lõpp.

«Lumivalgeke»

Kes meist ei teaks seda muinasjuttu, lugu tüdrukust, kelle ema sureb ja isa võtab seetõttu uue naise, kes tüdrukut silmaotsaski ei salli. Täpsemalt ei meeldi talle, et tüdruk on temast kenam. Võõrasema otsustab seetõttu tüdrukust iga hinna eest vabaneda ja maskeerib end nõiaks, ning mürgitab tüdruku mürgiõunaga. Tüdruku päästab printsi suudlus. Taaskord lihtsalt ilu nimel on võõrasema võimeline sooritama mõrva.

«Väike merineitsi»

Lugu tüdrukust, kes armub kenasse printsi, aga paraku ei saa ta temaga kokku, sest tal pole jalgu, vaid on kalasaba. Ta otsustab minna nõia juurde ja nõid nõustub teda aitama tingimusel, et tüdruk annab talle vastutasuks oma hääle. Tütarlaps on sellega nõus, aga siiski on veel üks aga. Nimelt kui prints tüdrukusse ära ei armu muutub tüdruk merevahuks ja täpselt nii lähebki. Jällegi väga traagiline lugu.

«Tuhkatriinu»

Seda lugu teavad samuti väga paljud. Taaskord sureb tüdruku ema ja isa toob majja uue naise, kellel on ka kaks tütart. Võõrasema ja tema tütred ei salli Tuhkatriinut ja panevad ta enda heaks tööle. Siinkohal võib oletada, et tüdruku isa aimab seda, aga siiski ei võta ta oma tütre päästmiseks midagi ette. Loos on ka veel koht, kus Tuhkatriinu ballilt põgeneb ja kaotab seetõttu ära ühe oma kristallkingakese ja prints asub meeleheitlikult tüdrukut otsima. Võõrasema aga soovib, et tema tütred kinga jalga prooviks, mis aga paraku kummalegi neist paras pole ja seetõttu käsib võõrasema ühel tütardest oma kanna ära saagida. Kas see ei tekita pisut kõhedust?