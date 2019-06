«Sa naersid nii loomulikult, kui sind lõigati»

Loe katkendit Triinu Merese raamatust «Kuigi sa proovid olla hea», mille kaante vahele on koondatud kolm ulmelugu Kuuevalla kuningriigist, kus leidub küll meie maailma sarnaseid elemente, kuid päris ühist on võrdlemisi vähe. Nagu Merese varasemaski loomingus, tõusevad juttudes üles küsimused heast ja kurjast. Kuidas mõrva heaks teha? Kas pereliiget isegi teiste pereliikmete heaks ohverdada on võimalik? Või hea? Kas vajadus võidab tunded? Kas asju on ikka kõige mõistlikum lahendada mõõgaga?