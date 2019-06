Leiti vaimukas Ernest Hemingway kiri, mis oksjonil suure summa eest maha müüdi

Hemingway kirjutas 3. septembril 1924 Pariisis oma isale pika kirja, mille ülemises osas on «august» maha tõmmatud ja asendatud uue kuupäevaga. Kaheksast leheküljest koosnev kiri on väga väärtuslik, sest see oli Clarence Hemingway käes ning selle sisu ei ole varem avaldatud, vahendab Bookstr. Oksjonimaja Bonhams andmetel oli kiri tänaseni kirjandusuurijate eest peidus.