Unistuste printsist ja koduvägivallast

21. sajand, Boston. Teismelisena nägi Lily Bloom tihti pealt, kuidas tema isa ema kallal vägivallatses. Tüdruku ainus kaaslane ning esimene armastus oli naabermajas elav kodutu poiss. Nüüd on neiu 23-aastane ning kodust välja kolinud. Lõpuks on tema isa surnud ning ema vaba. Pärast matust tunneb Lily, et peab rahus ja vaikuses mõtteid koguma ning leiab tee ühe Bostoni kortermaja katusele. Paraku ei saa neiu kaua üksindust nautida, sest ka üks nägus neurokirurg armastab seal pingeid maandada. Noored tutvuvad ning jagavad üksteisega avameelselt oma varjatud mõtteid. Nende vahel on tunda sädet, kuid Lily ei ole üheöö tüüpi tüdruk ning Ryle ei taha suhet. Lahkutakse arvates, et ei kohtu uuesti, kuid saatusel on teised plaanid.

Hooveri teostel on mulle kummaline mõju. Nad haaravad mind alati endasse ning naudin kogu lugemisprotsessi, kuigi mõned detailid panevad nina kirtsutama või tunduvad ebausutavad. Tagasi mõeldes leian aga üha rohkem ja rohkem loojooni, mis mulle ei meeldinud. «Ei iial enam» meeldis mulle väga oma teemakäsitluse poolest. Kui piltlikult öelda, siis skelett, mille ümber lugu oli ehitatud, oli super, aga detailid mitte nii väga. Teine pool raamatust oli parem kui esimene. Loetlengi kohe üles kõik üksikasjad, mis mind häirisid.

«Halbu inimesi ei ole olemas. Oleme kõik lihtsalt inimesed, kes teevad vahel halbu asju.»

Esiteks ei meeldinud mulle Ryle. Isegi tema nimi käib vastukarva. Kuidas seda hääldama peaks? Rail? Raile? Mees tundus rohkem karakteri kui reaalse inimesena. Ta on ülimalt enesekindel, lausa jultunud. Lisaks on ta neurokirurg ja nägus. Kas ma juba mainisin, et Ryle kannab vahetevahel kirurgirüüd? Seda mainitakse romaanis häirivalt palju. Üks kord tuleb mees lausa koju nii, et tal on stetoskoop kaelas. Ma ei tahtnud seda väga uskuda. Kusjuures, arvasin ühe šokeerima pidanud loopöörde kähku ära ning mul oli väga tugev tunne, nagu oleks täpselt sama asja varem lugenud.

«Kuulen ta häält oma kõhus. See on paha. Hääled peaksid kõrvade juures pidama jääma, aga mõnikord, tegelikult küll mitte just sageli, tungivad need kõrvust edasi ja kajavad kogu kehas. Temal ongi just niisugune hääl. Sügav, enesekindel ja veidike kleepuv.»