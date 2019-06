Loomingu Raamatukogus ilmus nobelisti Jorgos Seferise esimene eestikeelne valikkogu

Valikkogu esimene osa «Müütiline jutustus», mida on nimetatud ka T. S. Elioti «Ahermaa» Kreeka vasteks, ilmus luulekoguna 1935. aastal ja see märgib Seferise küpse loomeperioodi algust. Luulekogu kreekakeelne pealkiri «Mythistorēma», mis tähendab uuskreeka keeles romaani või fiktsiooni, sisaldab sõnu «müüt» (mythos), «jutustus» (istorēma) ning (aja)lugu (istoria), ning sama avar on ka luulekogu omailm. Meeleolu on nostalgiline ning räägib kadunud kodust ja «helleenluse valust», kui kasutada autori sõnu. Seferis seob napis ja kujundirohkes vabavärsis kreeka müüte, ajaloolisi sündmusi ja autori kaasaega, siin väljendub nii ajalooline järjepidevus kui ka ajaloo koorem. Samasugust ajaloolist sügavust on ka raamatu teises, lühikeses tsüklis «Gymnopaidia».