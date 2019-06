Kolm raamatut, mida Elizabeth Gilbert soovitab suvel lugeda

«WOLFPACK: How to Come Together, Unleash Our Power, and Change the Game»

Abby Wambach

USA tippsportlane, kahekordne Olümpia mängude kuldmedalist Abby Wambach julgustab selles ingliskeelses teoses naisi ühte hoidma, et koos ka individuaalselt võidukad olla. Raamat põhineb Wambachi inspireerival koolilõpetajatele peetud kõnel, mis internetis kulutulena edasi levis ja väga palju tähelepanu pälvis. Nii nagu oma kõnes, kirjutab edukas jalgpallur oma ideest naisi rohkem kokku tuua. «Me ei ole kunagi olnud Punamütsikesed,» kirjutab ta. «Me oleme Hundid. Me peame sellelt rajalt maha astuma ja uue sisse tallama: üheskoos.»

«The Great Believers»

Rebecca Makkai

See auhinnatud kirjandusteos on meil kättesaadav vaid inglise keeles. Makkai jutustab loo 1985. tegutsevast kunstnikust nimega Yale Tishman, kelle sõbrad hakkavad üksteise järel AIDSi haigestuma. Peagi jääb alles vaid temasõbra laps Fiona. Lugu jätkub 30 aastat hiljem, kui Fional tuleb omakorda toime tulla maailmas, kus see raske haigus on tema ellu nii palju segadust külvanud. Kahe tegelase lood põimuvad tänapäevas, kus neil on raskusi hävingus hea leidmisega.

«The Gifted School»

Bruce Holsinger