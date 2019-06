Eesti on rikas väikesaarte poolest, samas püsielanikke pole neile jäänud palju. Allan Espenberg on koostanud raamatu huvitavatest ajaloolistest fotodest ning lisanud juurde saareelu kirjeldavaid lugusid ja juhtumeid. Loodetavasti pakuvad need inspiratsiooni, et mõndagi saart juba sel suvel avastama minna.