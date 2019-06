Piiskop Philippe Jourdan: veel tänapäevalgi on märtrid tõesti olemas

«Märtrid ei ole meist kaugel, ei ajas ega ruumis. Nad elasid meie seas Eestimaal ja läksid märtrisurma mitte just väga ammu. Veel tänapäevalgi on märtrid tõesti olemas, nagu hiljuti seda nägime Sri Lankal ja mõnedes Aafrika riikides.»

Rahvastikuminister Riina Solman tõi samuti esile, et tänases maailmas ei ole usuvabadus terves hulgas maailma riikides midagi enesestmõistetavat ning peame vägagi tihti lugema ka kristlaste tagakiusamisest ja vereohvritest maailma eri paigus. «Me oleme aga väga sageli lugemas ka sellest, kuidas erineval viisil seatakse maailma eri paigus kahtluse alla usklike õigusi realiseerida oma usuvabadust. Paraku võivadki just sellised suundumused, tihtilugu esmapilgul väikesed küsimused, areneda juba süsteemsemaks tegevuseks kristlaste või teiste usklike vastu,» ütles Solman, rõhutades, et kõigi kristlaste ühine kohus ja vastutus on teha eneste poolt kõik selleks, et usuvabadus saaks olla kaitstud ja tagatud nii Eestis kui kõikjal üle maailma.