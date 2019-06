6 olulist põhjust, miks lapsed peavad suvel raamatuid lugema

Suvi on lugemiseks ideaalne aeg. Kuhugi pole kiiret ja kohustusi on vähem, mistõttu on lastel suurem võimalus laenutada omale raamatukogust hea ports just selliseid raamatuid, mis neile tõesti meeldivad.

Lapsevanemal on kohustus lapse lugemisharjumust suvel igati soodustada. Siin on Scholar Within vahendusel kuus põhjust igaühe veenmiseks.

Lugemine parandab lugemisoskust. Harjutamine teeb meistriks ja kui kooli ajal on lugemine lapse jaoks väga vaevaline, saab suvel seda oskust lihvida.

Vabalt valitud teosed suurendavad lugemissoovi. Lase lapsel valida poest või raamatukogust just see raamat, mida tema ise lugeda tahab. Ära kritiseeri tema valikut, sest vaid nii jõuab talle kohale teadmine, kui mõnus lugemine on. Ainult sunniga lugemine tekitab trotsi ja vastumeelsust mitte ainult raamatu vadi kogu tegevuse vastu.

Lugemine parandab lapse enesehinnangut. Laiemad teadmised, parem empaatiavõime ja silmnähtav areng lugemisoskuses tõstavad lapse enesehinnangut enne uue kooliaasta algust.

Suvine lugemisharjumus aitab vähendada pikal puhkusel tekkivat õppevõime langust. Kui laps ei loe suvel ühtegi raamatut, on tal septembri alguses kooli paratamatult raskem uuesti loetavasse teksti süveneda ja seetõttu ka õpitut meelde jätta.

Lugemine toetab järelduste tegemise oskust. Üldise arengu seisukohalt on lugemine peale meelelahutuse väga tore ka seetõttu, et see aitab kõikvõimalikke nähtusi paremini mõista. Lugemine on üks kõige tõhusamaid meetodeid, kuidas taiplikkust treenida.

Kuna lugemine parandab mälu, on see suvel ideaalne meetod lapse aju töökorras hoidmiseks, kuid stimuleerivaid tegevusi on väheks jäänud.