Erkki Koort: raamatu kirjutamise käigus armusin vanasse Tartusse ära

«Veritasu Tartus» sündmused toimuvad 14. sajandi Tartu piiskoplinnas. Aastaid julgeolekuvaldkonnas töötanud Koort on tegelikult alati ajaloohuviline olnud ja vaatamata sellele, et tolle aja kohta ei ole palju materjale säilinud, andis ta endast kõik, et seiklusjutus toimuv oleks ka ajalooliselt täpne. Selleks küsis ta nõu ka arheoloog Heiki Valgult.

«Varasemalt mind Tartu kuidagi eriti ei köitnud,» tunnistas Koort raamatuesitlusel. «Siin olid küll lahedad agulid, aga kuna väga palju sellest Tartu kõigest vanemast osast on hävinud, siis ega ma ma sellest ka väga palju ei teadnud. Aga nüüd, selle raamatu kirjutamise käigus ma armusin vanasse Tartusse ära. See oli väga kihvt linn ja tegelikult on väga kurb, et suur osa sellest on hävinenud.»

Vanast Tartust on Koorti sõnul säilinud teatud toredad maamärgid nagu Toomkirik, Jaani kirik natuke linnamüüri botaanikaaias ja nipet-näpet mujalgi, aga arvestades seda, et kunagi oli siiski tegu Lõuna-Eesti või ka Vana-Liivimaa keskusega, siis on see kant tema arust saanud ülekohtuselt vähe tähelepanu.

«Mulle kohutavalt meeldis see vana Tartu ja see, kuidas see hakkas elama,» kirjeldas autor, et nautis kirjutades tekkivat tunnet. «Mulle meeldis ka seda nii-öelda üle kirjutada, kui ma kirjastusele viimase eksemplari saatsin.»

Vana piiskoplinna eluolu taas luues püüdis Koort ajalooliselt täpseks jääda ja detailidele rõhku panna. Kas või juba seetõttu, et varasemast selliseid käsitlusi ilukirjanduses väga ei ole. Võrreldes oma kirjatööd Indrek Hargla apteeker Melchiori lugudega märkis ta, et Tallinnas ei pea tegelikult ise väga palju ette kujutama, sest vanalinn on üpriski hästi alles püsinud.

«Tartus ei ole sellist keskaegsest elukeskkonnast väga palju säilinud. Pidi ikka väga kõvasti tööd tegema ja ette kujutama, kuidas see võis olla, kuidas need kohad võisid välja näha,» tõdes ta, et pidi üksjagu uurima, sest kirjutades oli tal soov võimalikult autentne keskkond tekitada. «See oli minu jaoks väljakutse ja mulle see meeldis.»

***

FOTO: Raamat