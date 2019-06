Mis juhtub, kui üks naine hakkab armastama teist naist? Eesti naist, kellele ta järgneb võõrale maale

Tajusime mõlemad, et vajame selle probleemi lahendamiseks jumalikku abi. Usume siiralt palve jõusse ja et Jumal armastab meid rohkem, kui me ise mõista suudame. Nii pöördusimegi palves tema poole, paludes, et ta annaks meile tarkust ja suunaks meie samme. Mulle meenus mitu Piibli kirjakohta, mis räägivad Jumala usaldamisest. Üks mu lemmikuid on: «/…/ heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest.» (Peetruse esimene kiri 5:7) Samuti sain lootust ja tuge Vana Testamendi julgustavatest ridadest: «Lootke tema [ehk Jumala] peale igal ajal, rahvas [ehk mina]; valage välja oma südamed tema ette: Jumal on meile pelgupaigaks!» (Psalmid 62:8)