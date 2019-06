NÄE ISEENNAST

Pärast umbes viiendat lahkuminekut lubasin endale, et ei lähe selle mehe juurde enam iial tagasi. Kirjutasin oma tahvelseinale tänupalve: «Aitäh, et paljastasid mulle minu sügavaimad haavad ja andsid mulle võimaluse need nüüd lõplikult tervendada.» Teiste süüdistamine on maailma kõige lihtsam – see vabastab sind igasugusest vastutusest ja asetab sind ohvrirolli. Ohvrienergia on aga kõige madalam energia, mida inimene endas kanda saab. Selle energiaga ei sünni midagi kaunist ja selles energias ei saa midagi kasvada. On oluline enda valikute eest vastutus võtta. Jah, see mees oli vägivaldne, aga mina ei läinud tema juurest ära, seega pean võtma vähemalt pool vastutust selle haige tantsu eest, mida me koos tantsisime. Täiskasvanud naised vastutavad oma reaalsuse eest ise. Ja seda sa ju oled – suur naine. Äge tegija. Universumi kuninganna. Totaalne jumalanna!

Teiste süüdistamine hoiab sinu tähelepanu teistel inimestel. Oma valikute eest vastutuse võtmine suunab tähelepanu sulle endale. See on väga väestav ja tervendav. Me ei saa kontrollida teisi inimesi, ainult iseennast. Ükskõik kui valus praegune aeg sinu elus on, see on tõeliselt suurepärane võimalus ennast muuta ja areneda, et saaksid tulevikus elada oma unistuste elu. Vaata ennast kriitilise ja objektiivse pilguga – mis on sinu kitsaskohad ja kuidas saaksid parem olla. See on raske ja sügav töö, aga kui suudad selle ette võtta, on sinu transformatsioon drastiline ja täielik. Kahjuks on nii, et kasvame kõige rohkem valu tõttu, nii et mis seal ikka – kui elu annab sidruneid, kallame viina peale! #skinnybitch

Tegin otsuse, et pööran kogu selle jama veel enda kasuks, ja asusin kibekiiresti ning aktiivselt oma vaimse ja emotsionaalse arengu kallal tööle. Hakkasin psühholoogi juures käima, et minu elus oleks keegi objektiivne, kellega neid asju arutada. Iga mõte ja tegu vajas analüüsi ja see oli tagantjärele vaadates väga tark otsus. Hea nõustaja tagab turvalise keskkonna ja kindla aja raskete asjadega tegelemiseks. Usu mind, ükskõik kui lojaalsed on su sõbrad – keegi ei jõua kuude kaupa sinu persseläinud suhet lahata. Tee veidi ruumi lõbusamate asjade ja kvaliteetaja jaoks ning aruta oma probleeme mingiski mahus professionaaliga.

Praegune aeg on ka hea selleks, et täielikult tunnistada oma vigu ja pühendada aega enesearengule. Enamik sügavaid haavu ulatuvad juuripidi lapsepõlve ja on suur tõenäosus, et sa pole neid kunagi varem teadvustanud. Hirmud ja ennast vähendavad tunded juhivad meie elu, kuni juhtub mõni suur tragöödia, mis meid üles äratab. Psühholoogia üks rajajaid Carl Jung oli esimene, kes hakkas kasutama terminit «varjude töö» ehk «shadow work», mille läbiv mõte on: teadlikkus saavutatakse oma ebateadlikke osi teadvustades. See on kui taskulambiga oma sisemaailma kõige sügavamatesse koobastesse laskumine ja vapralt iseenda mittesoovitud osadele otsa vaatamine. See on iseenda üleni nägemine, aktsepteerimine ja lõpuks – armastamine. Minul võttis varjude töö aega kolm aastat ja kindlasti on veel paljutki, mida ma avastanud pole. Raskematel hetkedel olin voodis kõveras hüsteeriliselt nuttes, sest minu sisemised deemonid olid nii koledad. See töö iseendaga pole nõrgukestele mõeldud, aga sa tead ju seda hetke, kui seisad uue maailma lävel ega mahu enam oma nahka ära. On vaja kas kasvada või surra – mis psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on tihti üks ning sama. Sa oled valmis rahu ja armastuse jaoks, kuid tee nende ilusate asjadeni on sageli pime ja hirmutav. Sind justkui veetaks, nägu maas, läbi muda. Lõppu ei tule ega tule. Kuni ühel päeval siiski.

Ükskord näed sa pärast pikki kuid pilkases pimeduses tormisel merel seiklemist paradiisisaart, kus on mage vesi, mida juua, ja tunned sooja liiva oma jalge all krudisemas. Täitsa lõpp, kui ilus see olema saab!