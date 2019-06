Pildid: mees pani müüki viis tonni kaaluva koomiksikogu

Martin Morris hakkas koomikseid koguma viieaastaselt. Kui tema isa ostis pühapäeva hommikul ajalehe, võttis ta pojale ka viis või kuus koomiksit. Nüüd on Martin 63-aastane ja tal on elu jooksul kogunenud 36 000 koomiksit, mida ta hoiab 150 kastis ning mis kaaluvad kokku umbes viis tonni.

Koomiksite kogumine on olnud Martinile eluaegne kinnisidee ning ta oletab, et tal võib olla obsessiiv-kompulsiivne häire. Iga kord, kui ta on läinud välja linna peale, on ta seadnud oma sammud mõne koomiksipoe poole, edastab Caters News.