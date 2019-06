Rahvusraamatukogu paneb raamatud liikuma

Rahvusraamatukogu peadirektor Janne Andresoo sõnas, et projekti rakendamisel on võimalik pakkuda kasutajale oluliselt laiemate võimalustega teenust, samuti võimaldada raamatu liikumist kiirelt ja mugavalt kasutajani. «Olen väga õnnelik, et Rahvusraamatukogu on astumas suure sammu tulevikku, tehes raamatukogudes talletatava teadmuse ühtlaselt ja kaasaegset ootuspiiri arvestavalt kättesaadavaks kõigile Eesti elanikele, kasutades seejuures tänapäevaseid tehnoloogilisi ja jagamismajanduslikke lahendusi,» nentis Andresoo.