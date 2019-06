Barbi Pilvre avaldas uue artiklikogumiku

Barbi Pilvre on ajakirjanik ja poliitik. Ta on olnud Riigikogu XII ja XIII koosseisu liige, praegu tegutseb ettevõttes Barbi Pilvre OÜ kommunikatsioonikonsultandi ja Tallinna Ülikooli BFM-i õppejõuna. Tal on doktorikraad Tartu Ülikoolist ajakirjanduse alal.